落雷による電化製品の被害、増えるPCやガジェットによるタコ足配線で火事のリスク。こういった電気系トラブルはけっこう身近で、誰にでも起こりえるトラブルです。

そんなリスクを防いでくれるのが台湾発の「BEEP電源タップ:PRO」。一般的な電源タップの約10倍の雷サージ吸収力を備え、負荷の可視化と警報＆自動遮断で自宅を守ってくれるのが特長。

NASやAV機器など、大切なデジタル資産を電源トラブルから守りたい人は要注目の製品。さっそく詳しくチェックしていきましょう。

圧倒的な雷サージ耐性

「BEEP電源タップ:PRO」のメイン機能が雷サージ吸収能力。一般的な電源タップでは150〜400J（ジュール）程度しか吸収できませんが、本製品は12口モデルで1920Jという高い雷耐性を誇ります。

さらに瞬間最大耐電流も一般的な製品に比べて遥かに高くなっており、6口・8口タイプで70kA、12口タイプで93kAまで耐えられる設計。ちょっとやそっとの過電流には負けない性能となっています。

負荷監視で事故を未然に防ぐ

タコ足配線による火事などもよく問題になりますが、「BEEP電源タップ:PRO」は負荷状況を4段階LEDでリアルタタイム監視が可能。

さらに定格電流を超えると警告音が鳴るので、事故を未然に防げるのが助かるポイントです。

さらに定格電流を越えた場合には自動遮断機能も搭載。

徹底された防御力

コンセントは雷サージに強い赤とロック機構を備えた黒の2種類。赤はパソコンなど差しっぱなしにする製品が推奨とのこと。

本体はアルミ合金ボディで放熱性と堅牢性を装備。内部の素材も耐火性に強いなど、徹底したトラブル対策が取られています。

選べる3種類

「BEEP電源タップ:PRO」は、6口・8口・12口の3タイプをラインナップ。コンセントから遠い場合には専用のロングケーブルもオプションで用意されていました。

ゲーム機やPCなどは価格も高いですし、何より大切なデータを一瞬で奪われるのは避けたいところ。

電化製品を多く使う生活だからこそ、足元を見直して安心安全な暮らしを続けたいですね。

