　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の5万1360円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては296.69円高。出来高は3612枚となっている。

　TOPIX先物期近は3378.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.17ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51360　　　　　+240　　　　3612
日経225mini 　　　　　　 51360　　　　　+240　　　 68893
TOPIX先物 　　　　　　　3378.5　　　　 +12.5　　　　4549
JPX日経400先物　　　　　 30445　　　　　 +60　　　　 321
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+1　　　　 247
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース