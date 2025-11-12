日経225先物：12日22時＝240円高、5万1360円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の5万1360円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては296.69円高。出来高は3612枚となっている。
TOPIX先物期近は3378.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51360 +240 3612
日経225mini 51360 +240 68893
TOPIX先物 3378.5 +12.5 4549
JPX日経400先物 30445 +60 321
グロース指数先物 723 +1 247
東証REIT指数先物 売買不成立
