例年より早く流行しているインフルエンザ。学級閉鎖なども増えています。そんな中、のどを撮影して解析する、痛みが少ない最新の検査が全国で広がってきています。

■インフルエンザが感染拡大中

吹き抜ける風が冷たくなるにつれ、色づきも進んでいます。12日朝、氷点下近くまで気温が下がった長野の紅葉スポット「出早公園」。本格的な冬の寒さになりました。

全国各地で、今季一番の冷え込みとなった12日。

今年は例年より早く、インフルエンザが感染拡大中です。

池袋東口まめクリニック 横瀬勇輝院長

「最高39℃以上の熱？」

高校生

「はい。おととい大阪に行ってて他の人にうつされたかも」

この日もまた1人、インフルエンザと診断。

池袋東口まめクリニック 横瀬勇輝院長

「インフルエンザ陽性、出てます」

予防接種を受ける人も見られました。

厚労省による定点医療機関からの報告によると、感染者数は9月以降、右肩上がり。10月27日から11月2日は5万7424人と、前の週と比べ約2.4倍に“急増”。

25都道府県で大きな流行が発生する可能性を示す「注意報レベル」を超えています。

■鼻に綿棒を差し込む検査から「AI検査」へ

取材したクリニックでは、多い日で20人ほどの発熱外来を受け入れますが、半数ほどがインフルエンザだといいます。

その検査方法といえば、鼻に綿棒を差し込む「抗原検査」が一般的ですが、“新しい選択肢”もあります。

それが、棒状の医療機器。先端にはカメラが付いていて、口の中へ。この時、のどの内部を撮影。得られた画像と問診などの診療情報から、陽性・陰性を判断する「AI検査」です。

■「AI検査」の特徴は？

1万人以上の患者と50万枚以上の画像データを基に診断するもので、精度は7割超え。その特徴は？

池袋東口まめクリニック 横瀬勇輝院長

「AI検査機器は撮影の時間を含めて数十秒で結果が出る」

1つはスピード。十数秒で判定結果が得られます。さらに、痛みが少ないという声も。

AI検査を使用した人

「カメラの口の中に入れるだけで楽だし、痛くないのでよかった」

このクリニックでは「AI検査」と「抗原検査」のどちらも提供していますが…。

池袋東口まめクリニック 横瀬勇輝院長

「検出できる時期で得意不得意があって、発症早期であればAI検査法がやや得意」

使えるのは6歳以上で、感染早期の診断が得意だということです。保険が適用され、全国約2000の医療機関で導入されています。

■学級閉鎖になったら…学童保育の取り組み

感染拡大で学級閉鎖も増える中、小学生を預かる学童保育では、こんな取り組みも。

明光キッズ富士見台スクールマネージャー 明神碧人さん

「学校が休校になったり学級閉鎖になった場合、保護者が朝から（子どもを）預けたい場合、預かる」

通常、施設が開くのは午後からですが、学級閉鎖になった児童に対しては午前から受け入れる対応を行っているのです。（受け入れには条件があります）

子どもたちにも迫る、感染の波。

小学1年生 学童保育利用者

「隣のクラスがインフルエンザ多すぎ。10人くらい休んで学級閉鎖に」

「（他のクラスが）9人連続でアウトした（休んだ）」

今年は流行が早く、10月から午前の受け入れを開始。感染対策を徹底しながら、“子どもの居場所”を守っています。