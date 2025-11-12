「京極賞・Ｇ１」（１２日、まるがめ）

１号艇の峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がインから逃げて１着。２４年２月の九州地区選手権（芦屋）以来、Ｇ１通算Ｖ２０を達成した。１２００万円を獲得し、賞金ランク６位まで浮上した。２着は吉田拡郎（岡山）、３着は白井英治（山口）が入った。

先頭でゴールラインを割った瞬間、峰が右拳を高々と突き上げた。「抑えきれなかった」。今年初Ｖをつかみ取り、ガッツポーズで感情を爆発させた。ファンの期待、そして重圧を力に変え、年末のグランプリ・トライアルＳｅｃｏｎｄスタートへ大きく前進した。

進入は枠なり３対３。４号艇・岡崎恭裕（福岡）の攻めを受け、１周１Ｍは危ない展開にも見えたが、さすがの旋回力で攻め手を振り切った。「正直に言うとエンジンは中堅下位」と機力に満足感はなかったという。それでも勝ち切るのがスーパースターだ。

今節前に地元・唐津市の祭り「唐津くんち」に参加。そこで多くの人たちに「もう一回、てっぺんを取ってくれ」と激励を受けた。「いろいろな人にパワーをもらった。それが大きかった」と“地元愛”を胸に結果で応えてみせた。

これで賞金ランク６位に浮上。「モチベーションはぶち上がっています」と完全復活を果たした峰が、待望のＶで波に乗る。