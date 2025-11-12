¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡¡ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ë°ÕÍß¼¨¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡ÖÎÏ¶¯¤¤°Õ»×¤ò´¶¤¸¤¿¤Í¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£±£²Æü¡¢»²±¡Í½»»°Ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇºÇÄã¥é¥¤¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤òºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾ºÎ¨¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢£±£·£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ëµá¤á¤¿¤¢¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµ¢¹ñ¤òµá¤á¤ë¡Ö¹ñÌ±½¸²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡ÖÁíÍý¡¢¡ÊÌÚ¸¶Ì¡Ë´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤«¤éÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÙÇÃ×ÌäÂê¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËºÙ¤¤»å¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼è¤êÆ¨¤µ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¹¥Í¥É¥ó»á¤Î¼ºí©»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¯ÉÜ¤ËÅúÊÛ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡Ö£²£°£°£´Ç¯£¸·î£±£´Æü¡¢ËÌµþ¤Î¹ñºÝ´Ø·¸³ØÉô¤ËÎ±³ØÃæ¤Î¥¹¥Í¥É¥ó»á¤Ï±ÀÆî¾Ê¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¼ºí©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ·Ù»¡Åö¶É¤Ï·ÌÃ«¤ò»¶ºöÃæ¤ËÅ¾Íî»à¤·¤¿¤È½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤ÇÊÆ¹ñ¤Î£Î£Ç£ÏÃÄÂÎ¡ØËÌÄ«Á¯¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ï¾õ¶·¾Úµò¤Ë´Õ¤ß¤Æ¡ØËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×¤ÎÇÓ½ü¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ½ªÎ»¸å¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡ÖÁíÍý¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤¬¡¢À¼¤³¤½¹Ó¤²¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¤°Õ»×¤ò´¶¤¸¤¿¤Í¡£¡ÊÌÚ¸¶¡Ë´±Ë¼Ä¹´±¤â¡¢²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤ÎÙÇÃ×Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤¢¤Î½¸²ñ¤ÇÍ×¿Í¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁíÍý¤È´±Ë¼Ä¹´±¤Î·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â°ÂÇÜÁíÍý¤ÎÍ§¾ð¤«¤é¡¢°¦Äï»Ò¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¤¬¤¢¤È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥È¥é¥ó¥×¡¢¹â»Ô¤ò°ÂÇÜÁíÍý¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£²¿Í¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î´ØÍ¿¤¬¶¯¤¯µ¿¤ï¤ì¤ëÊÆ¹ñ¿Í¡¢¥¹¥Í¥É¥ó»á¤Î¼ºí©»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤ÏÅúÊÛ¤Ç¡ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈùÌ¯¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤¨¤ÆÁíÍý¤¬Åú¤¨¤º¤Ë¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤¼¤Ò¡¢¡Ê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²¾¤Ë¥¹¥Í¥É¥ó°ì²È¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ìÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤À¤Í¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆüÊÆ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤³¤ìËÌÄ«Á¯¤Ë¼è¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿ºÍÕ»á¤Ï»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
