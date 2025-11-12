MLB公式Xが投稿した女の子が話題に

ドジャースのユニホームを着た女の子の“ほんわか”回答に癒やされるファンが続出した。MLBは10日（日本時間11日）、公式X（旧ツイッター）で1人の少女の動画を投稿。15秒に込められたドジャース愛に「可愛すぎ」「リトル天使」とファンからコメントが寄せられている。

動画に現れた女の子は「今好きなドジャースの選手は？」と聞かれると、「バイラロ・ロッキー！」と嬉しそうな表情で回答。佐々木朗希投手の登場曲「バイラロ・ロッキー」のフレーズと名前を混同して覚えていたのか、子どもらしいユニークな表現で右腕の名をあげた。

佐々木に続いて、大谷翔平投手、ムーキー・ベッツ内野手、クレイトン・カーショー投手、エンリケ・ヘルナンデス外野手の名前を口にすると、最後は「以上！」と微笑んだ。撮影者から「以上!? （バイラロ・ロッキーではなく）ロウキ・ササキよね？」と聞かれると、「うん！ ロウキ・ササキ！」と、今度は正しく名前を口にした。

MLB公式は「この小さな女性ファンはドジャースのことが好きだ」のテキストを添えて動画を公開。投稿を見たファンは「世界一可愛い」「バイラロ・ロッキーって呼んでいるの最高」「微笑ましい」「可愛すぎて横転して一回転した」とベタ惚れの様子だった。

また、「フリーマンはただ忘れてしまっただけだよね」「NO YAMAMOTO」と女の子から呼ばれなかった選手への反応も。日米ファンにとっては癒やしの“15秒”となったようだ。（Full-Count編集部）