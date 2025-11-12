忙しい朝の救世主キターーーッッ！！【コストコ】食卓が映える♡「ベーカリー」

忙しい朝でも手軽にしっかり食べられて、おしゃれな気分にもなれるパンは、ママたちにとって心強い存在。そんな朝食にぴったりなベーカリー商品が、【COSTCO（コストコ）】から登場です。今回は、クリームたっぷりのミニクロワッサンと紅茶香るカップケーキの2種をピックアップ。ボリュームや食感、味わいをチェックしてみましょう！

贅沢な朝にぴったり！「ミニカスタードクリームクロワッサン12P」

コストコのベーカリー商品として登場したミニクロワッサンは、筆者も大好きな一品！ 見た目は可愛らしいですが、ずっしりとした重量感があり、朝食にぴったりのボリュームです。香ばしい風味が、朝からテンションを上げてくれます。

しっとり生地と濃厚クリームが朝を満たす

カットしてみると、たっぷり詰まったカスタードクリームがあふれんばかりに登場！ バニラビーンズ入りのなめらかなカスタードは、甘さがしっかりありながらも、朝の一口にちょうどよい軽やかさです。クロワッサンの生地はしっとりとしていて、まるでスイーツのよう。コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

見た目も華やか！「アールグレイカップケーキ 8個入」

カップタイプのケーキが8個も入ったボックスは、パーティーシーンにも朝食にも使いやすい仕様。紅茶の香りをまとった生地に、オレンジピールやアーモンドスライスをトッピングした2種入りで、食べる前からワクワクが止まりません！ シンプルながらもデザイン性のあるルックスで、朝の食卓がパッと明るくなりそうです。

紅茶香るカップケーキで、贅沢なモーニングを

「コストコ購入品」を紹介する＠hirokostyle33さんによると、ふんわりとした生地には、「紅茶の茶葉」が練り込まれているそうで、噛むたびに広がるやさしい香りに期待大！ トッピングのオレンジピールはさわやかさを引き立て、アーモンドスライスは香ばしさをプラスしてくれるでしょう。写真を見る限り、1個あたりもずっしりしているので、朝食にちょうどいい満足感が得られそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里