NewJeans、5人全員がADOR復帰報道「待ち望んでた」「嬉しい」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/11/12】韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）のメンバー全員が、専属契約をめぐって対立していたADORに復帰する意向であることがわかった。11月12日、韓国メディアが報じた。
【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル
同日、ADORは「NewJeansのメンバー、HAERINとHYEINが、今後もADORと共に活動を継続していくという意思を表明いたしました」とHAERIN（ヘリン）、HYEIN（ヘイン）の復帰を発表。「両メンバーはご家族と共に熟慮し、ADORと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました。ADORは、 HAERINとHYEINが円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります」と伝えた。
なお、韓国メディアの報道によると、MINJI（ミンジ）、HANNI（ハニ）、DANIELLE（ダニエル）の3人もADORに復帰する意向だという。これを受け、ファンからは「待ち望んでた結果」「また5人の活動見られるかな」「公式発表が待ち遠しい」「おかえりなさい」「活動復帰嬉しい」などの反響が寄せられている。
NewJeansは2024年11月14日にADORに対し、退社したミン・ヒジン氏の代表復帰などを求め、14日以内に受け入れない場合には専属契約を解除するとする内容証明を送付。改善の余地が見られないことから、同年11月28日に記者会見を開き、レーベルADORとの専属契約を解除すると宣言し、法廷で戦うことも明言。2025年2月7日には新グループ名が「NJZ」であることを発表し、独立を宣言した。その後、ADORがメンバー5人を相手取り「企画会社地位保全および広告契約締結などの禁止仮処分」を申請。その請求を認容する判決が下されていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル
◆NewJeans、5人全員が活動復帰へ
同日、ADORは「NewJeansのメンバー、HAERINとHYEINが、今後もADORと共に活動を継続していくという意思を表明いたしました」とHAERIN（ヘリン）、HYEIN（ヘイン）の復帰を発表。「両メンバーはご家族と共に熟慮し、ADORと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました。ADORは、 HAERINとHYEINが円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります」と伝えた。
◆ADOR＆NewJeans、約1年前から対立
NewJeansは2024年11月14日にADORに対し、退社したミン・ヒジン氏の代表復帰などを求め、14日以内に受け入れない場合には専属契約を解除するとする内容証明を送付。改善の余地が見られないことから、同年11月28日に記者会見を開き、レーベルADORとの専属契約を解除すると宣言し、法廷で戦うことも明言。2025年2月7日には新グループ名が「NJZ」であることを発表し、独立を宣言した。その後、ADORがメンバー5人を相手取り「企画会社地位保全および広告契約締結などの禁止仮処分」を申請。その請求を認容する判決が下されていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】