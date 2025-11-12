²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤óÙÇÃ×¤«¤é48Ç¯¡¡¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤â¡×Êì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤ËÊç¤ëÉÔ°Â¡¡ÎòÂå¼óÁê¤¬·«¤êÊÖ¤¹¡ÖºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡× ¡Ô¿·³ã¡Õ
¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡×¡£ÎòÂå¤Î¼óÁê¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ïµ¢¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯48Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡×¡£Êì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ²ñ¤Ç¤¤ëÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÍèÇ¯90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤âÂÎÎÏ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Á°¤Û¤É¸µµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ö¤Ð¤«¤ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¡×
Éã¡¦¼¢¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Îµ¢¹ñ¤ò·üÌ¿¤ËÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡¦Åö»þ61ºÐ¡Ó
¡ÖËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤ÎÊì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ðÌ¾¤À¤±¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
2000Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÎÁ°¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÁá¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤«¤¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¬¤±¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¶ÛÇ÷´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
2¿Í¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤Ï1400²ó°Ê¾å¡£¤·¤«¤·¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£5Ç¯Á°¡¢¼¢¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ç·òºß¤Ê¤Î¤ÏÁáµª¹¾¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ë¡£¼«¿È¤âÍèÇ¯2·î¤Ç90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÀº¤âº¬¤â¿Ô¤²Ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Ç¯¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤ë¤«¤é¡£Áá¤¯¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ö¤Ð¤«¤ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢10·î¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤È½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤ÆÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¹â»Ô¼óÁê¡Ó
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î1Æü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤Î¼Â¸½¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Î¤¾¤à³Ð¸ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÒÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¸µµ¤¤Ê´Ö¤ËÆüËÜ¤Ç²ÈÂ²¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ò°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡Ó
¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤ÏºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ò´ßÅÄ¸µ¼óÁê¡Ó
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÒÀÐÇËÁ°¼óÁê¡Ó
¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï»ä¤É¤â¤ÎÆâ³Õ¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î1Æü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡×ÎòÂå¤Î¼óÁê¤¬¤³¤¦·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·―
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ËÁíÍýÂç¿Ã¤È1¿Í1¿Í¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ ¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤¬Âå¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤âÁ´Á³Æ°¤«¤Ê¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤òÁÊ¤¨¤ë½¸²ñ¤ÇÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î´õË¾¤òËÌÄ«Á¯Â¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢²ò·è¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿ÙÇÃ×ÌäÂê¡£Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ë¿Ä¤Î¶¯¤¤Êý¤À¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê°¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
48Ç¯´Ö¡¢²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Ç61ºÐ¤Ë¡£
¡Ò²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢²¿¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ÆüËÜ¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×