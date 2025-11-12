2歳重賞「第58回ハイセイコー記念」（S1、1600メートル、16頭立て）が12日、大井競馬場で行われ、1番人気ゼーロス（牡＝大井・荒山、父ダノンレジェンド）が直線で抜け出し重賞初制覇を飾った。同馬には「第76回全日本2歳優駿」（Jpn1、12月17日、川崎1600メートル）の優先出走権が与えられた。

ゼーロスが非凡なポテンシャルを証明した。道中、好位追走から直線で人気を分け合ったゴーバディを早々と抜き去って先頭。2着に2馬身半差をつけて悠々とゴールを駆け抜けた。笹川翼（31）は「目の前にゴーバディという強い馬がいたので目標にさせてもらった。結果的にいい形になった」と完勝劇を振り返った。

「前走（川崎・鎌倉記念）は凄いレースを見せてしまいびっくりした人も多かったと思う」と笹川。1コーナーで外に逸走。致命的なロスがありながら3着に食い込んだ。地元大井で前走の雪辱を果たし「ちゃんと走ればこれくらい走れる」と胸を張った。

「中央馬相手でもやれると思っているので期待している」と鞍上はさらなる飛躍を誓った。荒山勝徳師（56）も「今後はまだ決まっていないが、ダート3冠を狙っていける馬だと思っている」と来年の大舞台を思い描いていた。