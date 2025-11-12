フリーの森千晴アナウンサーが自身のＳＮＳを更新。山口市にある瑠璃光寺の魅力を紹介した。

１２日までにインスタグラムで「【ちょるると行く】山口市・瑠璃光寺 令和の大改修と言われる７０年ぶりの葺き替えで、しばらく幕や鉄骨で見えなくなっていた五重塔がようやくお目見えしました！」とつづると、真っ白なワンピース姿で山口県ＰＲ本部長のキャラクター「ちょるる」とともに五重塔をバックに撮った姿を投稿。

さらに「奈良の法隆寺、京都の醍醐寺の五重塔に並ぶ、日本三名塔。誇らしい！室町時代の国宝で、市内で行きやすく、お庭も美しい！四季折々の景色が広がり、夜にはライトアップもされます」とつづり、瑠璃光寺の魅力を紹介した。

最後に「ちなみに、瑠璃光寺に来ていたお客さんたちからもちょるるは大人気でした♡かわいいね〜♡」とキャラクターと自撮りする２ショットも公開し、投稿を締めた。

この投稿には「山口へようこそ」「小さい時に山口の五重塔良く見に行ってました」「めっちゃ可愛いい」「笑顔が爽やか美人で、すっごく可愛い過ぎ」「ちょるるが羨ましい」「笑顔が可愛くて素敵すぎます」「それにしても素敵なコーデで、似合ってて可愛いじゃん」とのコメントが寄せられている。