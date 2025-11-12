¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ø¡¡STARTO¼Ò¤¬È¯É½¡¡¡Ö1¿Í1¿Í¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³èÌö¤ò¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï12Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤¬2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ï¡¢1¿Í1¿Í¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³èÌö¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤È¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£¸å¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¡Û
¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð
³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ¹îÌÀ¡Ë¤è¤ê¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¢Æü¡¹¡¢²ñÏÃ¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£