よみうりランド遊園地内にオープンするポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』の開業日が2026年2月5日に決定し、アトラクションやショーなどの詳細が発表されました。

■2つのエリアで構成

『ポケパーク カントー』は森のエリア『ポケモンフォレスト』と、グッズ購入などを楽しめる『カヤツリタウン』の2つのエリアで構成され、600匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険を楽しむことができます。

■さまざまな表情のポケモンを観察

『ポケモンフォレスト』は、段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森となっていて、さまざまな表情のポケモンを観察することができる全長500メートルの散策道となっています。

■『サイコソーダ』などゲームでおなじみのドリンクも

『カヤツリタウン』では、ゲームでおなじみのポケモンを回復させる施設『ポケモンセンター』や、ゲーム内に登場する『おいしいみず』、『サイコソーダ』などのオリジナルドリンクが販売されるなど、グッズやフードを楽しめるショップが並びます。

■体験できるアトラクション

また、アトラクションとして、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド『ピカピカパラダイス』や、ポニータとギャロップが引っ張る車や、風船付きのそらをとぶ椅子に乗って、幻想的な世界一周の旅へ出かけるイーブイたちのメリーゴーランド『ブイブイヴォヤージュ』を体験することができます。

■ピカチュウとイーブイが街中を行進

さらに、ピカチュウとイーブイが街中を行進する『ピカブイバブルパレード』や、ピカチュウたちが登場する『ピカピカスパークス！』などのショーやパレードも行われ、コダックやピッピ、ヤドンなどのポケモンとのグリーティングを楽しめる『ポケモンふれあいハウス』や、特別な衣装を身にまとったピカチュウとイーブイと写真を撮ることができる『ピカブイプレイルーム』など、ポケモンの世界を満喫し、交流できるイベントも用意されています。

■“コダック”のグッズ、グリーティングにSNSでは喜びの声

今回の発表にSNSでは「めっちゃ楽しみ！」、「絶対に行きたい！！」など、『ポケパーク カントー』を待ちわびたファンたちの喜びの声が上がりました。また、グリーティングやグッズなどに、いつも頭痛に悩まされているあひるポケモンの“コダック”関連の情報が多いことから「コダックに会いたい」、「コダックのグッズいっぱい」、「コダックの帽子被りたい」など、“コダック”を推す人の声も多数見られました。

（C）2025 Pokémon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。