【COCO DEAL】ホリデー気分を彩る♡冬のコレクション公開

街のイルミネーションが輝きはじめる季節。少しだけ特別な装いで、冬の街へ出かけたくなりますよね。COCO DEAL（ココディール）は、そんなホリデー気分を高める新作コレクション「Dressed in Glowing Dreams」を11月12日（水）10:00よりオフィシャルオンラインストアにて公開します。ビジューのきらめきやフリルの軽やかさなど、心がときめくディテールに注目です♡

甘美なディテールで恋を誘う冬のスタイル



ロマンティックな冬デートにぴったりの「KNIT×SKIRT SET」（\19,800）は、ひと目で恋に落ちるような甘美なディテールが魅力。

柔らかいニットと軽やかなスカートの組み合わせで、上品ながらも可愛らしい印象を演出してくれます。

また、シーズンムードを高める「赤ニットワンピース」（\13,200）は1枚で主役級の存在感。手軽に華やかさをまといたい日にもおすすめです。

ピュアホワイトや花柄で大人の余裕を



ピュアな印象を叶える「ALLホワイトコーデ」は、顔まわりを輝かせるビジュー付きの「KNIT」（\15,950）と「SKIRT」（\14,300）の組み合わせ。

清潔感と透明感を両立する理想のホリデールックです。

一方、フォト映え間違いなしの「フラワープリントワンピース」（\19,800）は、クラシカルな「COAT」（\35,200）を羽織れば、食事会や特別な夜にもぴったり。

大人の余裕を感じさせるスタイリングに。

ONもOFFも輝く、COCO DEALの多幸感スタイル



ONもOFFも楽しめる「KNIT×CAMISOLE SET」（\14,300）や、動くたびにフリルが揺れる「KNIT×ONE-PIECE SET」（\19,800）は、着るだけで心が弾む特別な一枚。

リラックスムードを楽しむ「アーガイル柄KNIT」（\12,100）や「OUTER」（\25,300）も、冬の街に溶け込むやさしい温もりをプラスしてくれます。

どのLOOKも、自分らしい輝きを見つけるきっかけをくれるラインナップです。

心ときめくホリデールックで、自分をもっと好きになる♡



この冬、COCO DEALが提案する「Dressed in Glowing Dreams」は、特別な日だけでなく、日常にもきらめきを添えるコレクション。

ふとした瞬間に揺れるフリルや、光を集めるビジューが、あなたの“今”をより輝かせてくれるはず。

ホリデーシーズンを自分らしく楽しむためのとっておきの一着を、ぜひ見つけてみてくださいね♡