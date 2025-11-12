「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表された。セ・リーグではリーグ優勝した阪神から村上頌樹投手（投手部門）、坂本誠志郎捕手（捕手部門）、大山悠輔内野手（一塁部門）、中野拓夢内野手（二塁部門）、佐藤輝明内野手（三塁部門）、近本光司外野手（外野部門）、森下翔太外野手（外野部門）の７人が受賞した。遊撃部門は泉口友汰（巨人）、外野部門で岡林勇希（中日）が選出された。

パ・リーグは伊藤大海（日本ハム、投手部門）、若月健矢（オリックス、捕手部門）、ネビン（西武、一塁部門）、牧原大成（ソフトバンク、二塁部門）、村林一輝（楽天、三塁部門）、紅林弘太郎（オリックス、遊撃部門）、周東佑京（ソフトバンク、外野部門）、辰己涼介（楽天、外野部門）、西川愛也（西武、外野部門）が選出された。

発表後、セの三塁部門での得票内訳がＳＮＳ上で物議に。チーム試合数の１／２以上１ポジションの守備についていることが条件の中で、該当者は２人。阪神・佐藤輝が２２０票で選出され、ＤｅＮＡ・宮崎敏郎が８票だったが、該当者なしが４１票に及び、「該当者なし」がＸのスポーツトレンドに。「佐藤輝明で文句なしやと思ったけど、該当者なしが４１票入ってて複雑な気持ち」、「おかし過ぎるやろ」、「納得いかん」、「今年は佐藤輝一択では」、「まあゴールデングラブに値する選手がいたかと言われれば」、「妥当かな」と様々な声が上がっていた。