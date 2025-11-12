日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が１２日に放送され、千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。

この日は「アルバイトはつらいよ大賞」。２０１９年に「Ｍ−１グランプリ」で決勝進出を果たしブレークした、すゑひろがりず・三島達矢は万引Ｇメンとして活躍していた経験を明かした。

三島は「ディスカウントショップみたいなところで、岡っ引きっていうんですかね。万引Ｇメンみたいな。量販店で」と述懐。「３０人、４０人は万引犯を捕まえて。けっこう優秀。怪しいなって思った人を着いて行って（商品を）入れたら、店の外に出たときに声かけして。バックヤードに連れて行って」と振り返った。

三島は、窃盗犯を捕まえてバックヤードに連れていくときに「悪を懲らしめたいみたいな感情に」と人格が豹変してしまうと告白。

当時を再現し「店の外出ました。『お客様、お支払いされてない商品ありますよね？少し事務所でお話聞かせていただいてもよろしいですか？』って。バックヤードを越えて、入ったら『お前、人生終わったな…。二度と家に帰れると思うなよ？一生、下向いて歩けよ、お前』と」と話した。

三島は「再犯防止のために。正義の心で。そういう陰湿な奴が降臨してきて」と回想した。「人生終わったな」と言われた窃盗犯がどうなるのか？と聞かれると「震えるんですよ。ガタガタって。（それを見て）興奮する」と述懐。とろサーモン・久保田かずのぶは「お前、たぶんＹａｈｏｏ！トップに載って叩かれるぞ」と指摘して笑わせていた。