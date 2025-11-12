ホテル清掃のパートで年収130万円。夫の定年後、扶養の範囲で働いているけど、私は社会保険に入るべき？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、ホテルの清掃のパートで年収130万円で働く女性からの質問です。
「扶養」とは、配偶者が勤務先の健康保険に加入しており、その扶養家族として健康保険に入っている状態のことを指します。
健康保険の扶養に入るためには、次の条件を満たす必要があります。
・今後1年間の見込み年収が130万円未満であること（60歳以上または障害者の場合は180万円未満）
・主に配偶者の収入で生活していること
これらの条件を満たしていれば、健康保険料や厚生年金保険料を自分で支払う必要がなく、手取り額が多くなります。
夫が今後も勤務を続ける間は、現状のままで問題ありません。ただし、将来的に夫が退職して扶養資格を失う場合には、以下のいずれかの対応が必要になります。
・自分の勤務先で社会保険に加入する
・自分で国民健康保険・国民年金に加入する
このタイミングで、勤務時間や年収をもとにどちらが有利かを改めて検討すれば十分です。現在の状況では、夫の扶養のままで働くのが最も合理的です。無理に社会保険へ加入するより、負担を抑えて働き続けるほうがメリットが大きいでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
