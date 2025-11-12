神田うの、ヘルメット治療中の？ 人気YouTuberの生後5カ月の双子を抱く姿披露！ 豪華メンバーで食事会
タレントの神田うのさんは11月11日、自身のInstagramを更新。豪華芸能人とのプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】人気YouTuberのかわいい赤ちゃん
さらにこの会には、モデルの前田典子さんや益若つばささん、狂言師の和泉元彌さん、三宅藤九郎さん、レゲエ歌手のDOZAN11さん、DJ KAORIさんら、豪華なメンバーも参加。誕生日が近いという前田さん、益若さん、三宅さんのお祝いをサプライズで企画したようで、動画には神田さんがケーキを運ぶ姿も収められています。神田さんは「みんなでHappy Birthdayを歌ったことも楽しかったです」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)
豪華メンバーでの食事会神田さんは「やっとありしゃん（YouTuberヘラヘラ三銃士）の双子のベイビーちゃん（5ヶ月）に会えた日 可愛すぎ」とつづり、9枚の写真と3本の動画を掲載。1枚目には、YouTuber「ヘラヘラ三銃士」のありしゃんさんとその双子、神田さん、作家・三島由紀夫さんのめいで料理家の杉山絵美さんが写っています。双子の赤ちゃんの頭には、頭の形のゆがみを矯正するためのヘルメットのようなものが。かわいらしい姿です。
大宮にて杉山さん監修のカフェ・レストランが開店神田さんをはじめとする豪華メンバーが訪れていたのは、埼玉県のJR大宮駅前にある商業施設「ムスブルミネ」にオープンした、杉山さんが監修を務めるカフェ・レストラン「SLB CAFE／SLB THE DINING」です。同店では、埼玉県産の新鮮な食材や、ありしゃんさんの実家で生産したお米を使用したコース料理が味わえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
