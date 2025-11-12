INORAN「#ルナフェス MVPは間違いなくこの人！」 2ショット公開に「間違いない」「このツーショット最高」「額に入れて飾りたい」
LUNA SEAのギタリスト・INORAN（55）が12日、自身のインスタグラムを更新。8・9日に開催された同バンド主催のロックフェス『LUNATIC FEST.2025』を終え、“MVP”との2ショットを公開し反響を呼んだ。
【写真】「額に入れて飾りたい」INORAN＆“ルナフェスMVP”淳二の“仲良し”2ショット
「#ルナフェス MVPは間違いなくこの人！」とのコメントとともにINORANとの2ショットが公開されたのは、脳腫瘍の療養のため同フェスを欠席した真矢（55）がドラマーとして最も信頼を寄せ、当日の“代役”を務めたSIAM SHADEの淳士。仲の良さがうかがえる笑顔の2ショットに、「おめでとうw」との一言が添えられた。
この投稿にファンからは「間違いないですね！淳士さんありがとうございました」「今期最高ツーショット お二人共に感謝です 額に入れて飾りたい」「淳士さんの架け橋があったからこその2DAYSだったのではないでしょうか MVPは間違いないですね」「このツーショット最高」「素敵なお写真ですね 本当に淳士さんには感謝の気持ちでいっぱいです！」「同意です 感謝しかないです ありがとうございました そして、おめでとうございます（笑）」などのコメントが寄せられている。
