ドル円１５４．７５近辺、ユーロドル１．１５８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は154.75近辺、ユーロドルは1.1580近辺で推移している。ドル円はロンドン午前に154.91レベルまで買われ、155円に迫った。しかし、大台には乗せ切れずに154円台後半で落ち着いた取引となっている。



ユーロドルは本日これまでの1.1565から1.1588までの狭いレンジ内で引き続き推移している。



米株先物・時間外取引が堅調に推移しており、リスク選好ムードが円売り圧力となっている状況。ただ、足元では、一段の値動きは抑制されており、米下院でのつなぎ予算採決待ちになってきているようだ。



USD/JPY 154.73 EUR/USD 1.1578 EUR/JPY 179.14

