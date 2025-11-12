Number_iの神宮寺勇太さんがインスタグラムを更新。

自身の巨大ポスターとの２ショット写真を投稿しました。



【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 「大きな神宮寺」と豪華２ショット ファン反響 「ゴージャス神宮寺くんの二乗！」「スタイル良すぎ！！！！！」





神宮寺勇太さんは「銀座MIKIMOTOに大きな神宮寺」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、神宮寺勇太さんが宝飾品メーカーの店舗の前で、自身の巨大ポスターと共に、写っている姿が見て取れます。



続けて「みんな見に来てくれてありがとう♥」と、綴りました。







この投稿にファンからは「ジンくんスタイル良すぎ！！！！！ 銀座に見に行ったらすごく大きな美神宮寺がどーんと輝いてたよ♥」・「ゴージャス神宮寺くんの二乗！」・「特大の神君カッコ良すぎる 大人カッコいい♥♥♥♥」・「こないだ見に行ったよー♥遭遇したかったーな」・「大きな神宮寺も等身大の神宮寺くんも最高だよ♥」などの反響が寄せられています。







今年６月、神宮寺勇太さんは、宝飾品メーカーの「グローバル広告キャンペーン」に出演することを告知。







続けて「海を想わせるサファイヤの『Mikimoto Ocean』コレクションのほか黒を基調とする ジュエリーの数々を、僕の大好きなデニムスタイルで 着用させて頂きました！」と綴ると、デニムコーデの神宮寺勇太さんが、パールが輝くペンダントや、ブレスレットなどのジュエリーを身に着けた姿を投稿していました。







【担当：芸能情報ステーション】