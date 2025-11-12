¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º¡¦»°Åç¡¡Ëü°ú¤G¥á¥ó¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÌ¿Í³Ê¤Ë¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇºÆ¸½¤·¶¦±é¼ÔÈáÌÄ¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º¡×¤Î»°ÅçÃ£Ìð¡Ê43¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¡Ê¿åÍËÌë8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÎÌÈÎÅ¹¤ÇÊÝ°Â·ÙÈ÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°Åç¤Ï²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ª¤«¤Ã¤Ô¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ëü°ú¤G¥á¥ó¡×¤È¡¢ÊÝ°Â·ÙÈ÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£Í¥½¨¤Ê·ÙÈ÷°÷¤Ç¡¢30¡Á40¿Í¤ÏËü°ú¤ÈÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤ÎÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¡©¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¡Ê¸«¤ë¤Î¡Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÌÜ»ë¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£²ø¤·¤²¤Ê¿ÍÊª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ï¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¡Ê¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¡ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Å¹¤Î³°¤ÇÀ¼¤«¤±¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤Þ¤Ç¤¬Î®¤ì¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·Ù»¡¤Î¼êÀè¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤òÄ¨¤é¤·¤á¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÀµµÁ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÇÈÈ¿Í¤È2¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È°ã¤¦¿Í³Ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÆóÅÙ¤È²Èµ¢¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¡Ö°ìÀ¸²¼¸þ¤¤¤ÆÊâ¤±¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£