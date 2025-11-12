彼氏とデート中に、お金のことばかり言われるとテンションが下がりますよね。特にテーマパークで彼氏のケチな部分を知ってしまうと、イライラしてしまうようで……？

今回は、ケチすぎる彼氏にウンザリした彼女がテーマパークでブチ切れてしまった話をご紹介いたします。

お金のことばかり言う彼氏

「彼氏とテーマパークに行ったときに、おそろいでカチューシャをつけたかったので店に入ると『高すぎ！』『俺はいらない』と拒否。まぁたしかにカチューシャはここでしか付けないから、無駄だと感じるのはわからなくもないので、仕方ないと諦めたんです。

次にお昼を食べようとレストランに入ると『こんなに高いの!?』『ぼったくりだろ』とまたしてもお金のことで文句を言い始めたんです……。イライラしながらも彼氏を説得してお昼を食べましたが、すでに私のテンションはガタ落ち。

そして夕方になった頃、彼氏が『夜ごはんもここで食べると金の無駄だから帰ろうぜ』と言ってきたんです。私は夜ごはんを食べてパレードを見て、閉園までいるつもりだったのに……。お金のことばかり言うケチ彼氏に『こういうところに来てるんだから割高なのは当たり前！』『私にとっては無駄じゃないの！』『楽しむためにお金を使ってなにが悪いの!?』とブチ切れてしまいました。彼氏は謝ってきたけど、この人とはそもそも価値観が合わないことがわかって別れることにしました。

ちなみにお金は割り勘をしてるので、彼氏に全部払ってもらったわけじゃないんですけどね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ テーマパークでお金のことをネチネチ言われると、現実に引き戻されるみたいで一気に冷めますよね。こういう場所では遊ぶことに全力を注いでくれる男性のほうが、魅力を感じるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。