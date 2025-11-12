開幕節の再戦はアルバルク東京に軍配…第4Qに宇都宮ブレックスを圧倒、サイズの決勝点で接戦を制す

11月12日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第10節が行われ、アルバルク東京と宇都宮ブレックスが対戦した。

A東京はテーブス海が4試合連続で欠場。大倉颯太、小酒部泰暉、安藤周人、ライアン・ロシター、セバスチャン・サイズが先発に名を連ねた。

宇都宮はD.J・ニュービル、比江島慎、高島紳司、アイザック・フォトゥ、ギャビン・エドワーズがスターティングファイブを務めた。

第1クォーターから両チームが激しいディフェンスを披露。1ケタ点差で進むと、A東京が終了間際にマーカス・フォスターの得点で2点をリードした。

第2クォーターは宇都宮が開始1分57秒に遠藤祐亮の3ポイントシュートで逆転すると、ニュービルが8分3秒のプレータイムで11得点と爆発。29－35と6点リードで試合を折り返した。

第3クォーター開始1分24秒にリードを10点に広げた宇都宮に対し、A東京は安藤、ロシターの連続3ポイントで38－39。それでも、宇都宮は逆転を許さず、ニュービル、遠藤祐亮、星川開聖の連続得点で再び突き放した。

第4クォーターは宇都宮がなかなか得点を奪えずにいると、A東京が反撃を見せ、開始3分14秒に福澤晃平の長距離砲で逆転。その後は一進一退の展開が続くなか、A東京は同点で迎えた残り4秒にサイズが勝ち越しのショットを成功させた。

逆転を狙ったニュービルのシュートは失敗。A東京が宇都宮を67－65で下し、連敗を喫した開幕節のリベンジを果たした。

■試合結果



アルバルク東京 67－65 宇都宮ブレックス



東京｜17｜12｜14｜24｜＝67



宇都｜15｜20｜18｜12｜＝65

【動画】セバスチャン・サイズの決勝点