10月は途中離脱…「どうしてもこのシリーズに来たかった」という前田大然「ここからもっとギアを上げていく」
10月シリーズは左足の張りを訴えて別メニュー調整が続き、合宿中に無念の途中離脱。日本代表FW前田大然(セルティック)は「前回はプレーできず、今回も逃しちゃうと、次は3月。どうしてもこのシリーズに来たかったし、しっかり自分のプレー、自分の良さを生み出していかないとダメだと思っている」と並々ならぬ意欲を示した。
10月の代表活動は合流当初から連日の別メニュー。1試合目のパラグアイ戦こそベンチ入りしたが、2試合目のブラジル戦を前にスコットランドへの帰還を余儀なくされた。そのため、日本が歴史的初勝利をおさめたブラジル戦はセルティックでのリハビリ中にスマートフォンで前半だけ見たのだという。
「リハビリの人に無理を言って見せてもらった。前半しか見る時間がなかったので、正直、負けたかなと思って、結果を見たら勝っていたのですごいなと思った」。カタールW杯のドイツ戦、スペイン戦と同様の逆転勝利に素直に嬉しさを感じたというが、後れを取ってはなるまいという意地が沸き上がったのも事実だろう。
チームでは10月29日のフォルカーク戦から戦列に復帰。監督交代もあって「本来のポジションではないところでプレーしている」と言うが、11月9日のキルマーノック戦では今季リーグ戦3ゴール目を決め、「しっかりゴールも取れたので調子は悪くない」と胸を張った。
14日に対戦するガーナは2022年6月10日のキリン杯で対戦し、MF伊東純也のクロスから代表初ゴールを決めた相手でもある。「みんな大好きな(伊東)純也くんのアシストだった。僕も初ゴールがガーナなので楽しみ。プレミアリーグでやっている選手がいるので手強い相手になると思うけど、(日本には)素晴らしい選手がいるので、いい試合をして勝てればいい」。
途中出場の可能性にも「ここに呼ばれている意味を自分で理解しているし、途中から出たときに何をするかはもう分かっている」と前向きに受け止めている前田。「個人としてもここからもっともっとギアを上げていかなければいけない」と力強く言った。
(取材・文 矢内由美子)
