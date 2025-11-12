星野源が、11月14日に配信リリースするニューシングル「いきどまり」のMVティザー映像を公開した。あわせて同曲のMVが14日21時よりYouTubeにて公開されることも発表された。

本楽曲は、映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされたもの。5月にリリースされたアルバム『Gen』以来の新曲となる「いきどまり」は、映画の予告編公開とともに話題を呼んでいる。未だ曲の全体像は明らかにされていないが、ソウルフルで胸を締めつけるような歌声と切ないサウンド、ピアノとボーカルのみで構成されたソリッドなプロダクションは、新曲「いきどまり」が星野の新たな到達点となっているであろうことを予感させる1曲に仕上がっているとのこと。

公開されたティザー映像では、夜の街をひとり歩く星野の姿が印象的に切り取られており、MVの全貌に期待が募るものとなっている。

いよいよ11月14日にリリースされる新曲「いきどまり」。映画『平場の月』の公開と併せて、音源と映像の両面から楽曲の“物語”をぜひ体感してほしい。

◾️「いきどまり」

（映画『平場の月』主題歌）

配信：https://genhoshino.lnk.to/DeadEnd

※11月14日まではライブラリ追加予約（Pre-add/Pre-save）のページに繋がります。

