XinUが、最新EP『XinU EP #04』をキングレコードのHEROIC LINEよりCDと配信の2形態で本日リリースした。

◆XinU 動画

EPとしてはメジャー初、通算4枚目で、ソングライターには8月にXinU主催イベント＜Collective＞にも出演したMichael Kanekoをはじめ、グソクムズ・中島雄士、XinUの音楽を初期から支えるM-Swiftが参加。そしてフィーチャリングにはAile The Shotaを迎え、これまで築き上げてきた“XinU Music Collective”の世界観の延長線上に存在しながらも、よりスケールの広がった新境地を感じさせる作品になったという。

ジャケット写真

さらに本日、Michael Kanekoプロデュースによるリードトラック「Day 6」のMVティザー映像が公開された。「Day 6」は、恋人と別れたある日を起点とした前後6日間の別れを記録として描いた楽曲だという。別れの記憶を抱えながらも、最後には互いに別々の未来へ歩き出す姿を描いている。MVではXinU自身が主人公を務めており、これまでで最も演技に挑戦した作品。作中ではソアラやブラウン管テレビが使用されており、レトロな雰囲気を感じさせる映像作品に仕上がっているとのことだ。タイトルにちなんで、リリース“6日後”の11月18日21時にフルサイズがプレミア公開される。

なお、EPリリース記念ワンマンツアー＜XinU EP #04 Release Live - NEXT COLLECTIVE＞の開催が決定しており、1月13日に東京・恵比寿 LIQUIDROOM、2月13日大阪・心斎橋 Music Club JANUSでのライブチケットが一般販売中となっている。

◾️XinU コメント

デビュー時から、ビートミュージックに想いを乗せて歌ってきました。最初は自分自身と向き合い内向的な歌詞の曲が多かったけど、国内外でのライブでみんなと一体になる体験を通して“一緒に揺れよう”という気持ちが強くなって、その心境の変化が歌詞にも表れていきました。サウンドも、自分的に新しいビートに挑戦したし、次の章の始まりの一枚として味わってもらえたらと思います。

2025年の1月から10ヶ月かけて制作してきた渾身の6曲、メジャーリリース1枚目ということでたくさん模索もしたけど、結局自分が素直にやってみたいことに挑んで納得するいいものを作ろうという思いで完成まで辿り着きました。新しい一歩を踏み出したこの作品、ぜひ聴いてください。

◾️Michael Kanekoコメント（Track-3「Day 6」プロデュース）

XinUさんの新曲「Day 6」を作曲・プロデュースさせていただきました。XinUさんのロートーンで感情豊かな声に合う、エモーショナルなミッドテンポのバラードを書かせていただきました。90年代の香りが漂う、どこか懐かしさを感じる楽曲です。彼女の声に本当にぴったりだと思います！

◾️中島雄士（グソクムズ）コメント（Track-5「余韻」作曲）

XinUさんらしい雰囲気や質感は残しつつ、また違った新しい角度からの一面を切り取るつもりで、このメロディを作りました。ノスタルジーの中で漂うような、優しいけれど少しだけ残酷な香りがするこの曲に、XinUさんが『余韻』というタイトルと歌詞をつけてくれたことで、(僕にとっては)存在しない懐かしい記憶のようなものが、より一層鮮明に煌めきだしたような気がしています。

◾️＜XinU EP #04 Release Live - NEXT COLLECTIVE＞ 2026年1月13日（火）東京・LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00 ・プレミアムAチケット

\27,500 （税込・ドリンクチャージ別）

優先入場・PA卓前VIP席（椅子あり）・RHツアー参加権

限定グッズ付き（直筆サイン入りボード＋限定PASS）

・プレミアムBチケット

\18,700（税込・ドリンクチャージ別）

優先入場（立ち見）・RHツアー参加権

限定グッズ付（限定PASS）

・一般立ち見

\6,000（税込・ドリンクチャージ別） 2026年2月13日（金）大阪・Music Club JANUS

OPEN 18:00 / START 18:30 ・プレミアムチケット

\13,000（税込・ドリンクチャージ別）

優先入場（着席）

限定グッズ付（限定PASS）

・一般（着席）

\6,000 （税込・ドリンクチャージ別）

・U25チケット（東京・大阪共通） \4,500（税込・ドリンクチャージ別） チケット一般発売中：https://l-tike.com/xinu/

チケットに関するお問い合わせ：https://faq.l-tike.com/

◾️EP『XinU EP #04』

2025年11月12日（水） リリース形態：配信、CD【紙ジャケット仕様】

CD品番：KICS-4234

定価：3,000円（税込）

レーベル：キングレコード／HEROIC LINE CD購入リンク：https://XinU.lnk.to/1112CDPR

配信リンク：https://XinU.lnk.to/EP04PR ◆収録曲

1.Monday to Friday

2.Timing (feat. Aile The Shota)

3.Day 6

4.Refrain

5.余韻

6.バースデーナイト ◆XinU EP #04発売記念インストアイベント

2025年

11月11日（火）HMV&BOOKS SHIBUYA 6F

11月12日（水）タワーレコード渋谷店 6F

11月13日（木）タワーレコード新宿店

11月15日（土）タワーレコード池袋店

11月23日（日）タワーレコード梅田 NU 茶屋店

イベントスタート全店舗共通 19:00〜予定

イベントに関する詳細・お問い合わせは各店舗まで