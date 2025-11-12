俳優の上白石萌歌さん（25）と生田斗真さん（41）が、来年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマでW主演することが決定しました。

今回が初共演ということで、お互いの印象を聞くと上白石さんは、「初めてお会いした時から、本当に笑顔がすてきで、きっとすごく澄み渡った方なんだろうなって」と語り生田さん、「今のコメントが出る素晴らしい 心の持ち主ですよね。たくさんの愛情に囲まれているんだろうなって思わせてくれる」とコメントしました。

ドラマは、作家・瀬那和章（せなかずあき）さんの小説を原作にした、新土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる９時から放送）。上白石さん演じる雑誌編集者の柴田一葉（しばたいちは）と、生田さん演じる、変わり者の動物学者・椎堂司（しどうつかさ）が現代人の悩みを“動物の求愛行動”から解決していくラブコメディーです。

そんなドラマの内容にちなみ、自身の解決したい悩みを聞かれた2人。上白石さんは「肩こりです。自分で（マッサージを）やっていても、手が入らない時とかもいっぱいあって。結構、マジで悩んでいますね」と話しました。

そして生田さんは、「いつも絶好調なんだよね。逆にそれが悩みかも。いつも絶好調だから、だいだいほっとかれる」と明かしました。

（11月12日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）