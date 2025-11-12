Hey! Say! JUMPが、11月26日にリリースするアルバム『S say』の収録曲全曲の試聴音源・本作を彩る作家陣の情報を公開した。

本アルバムは、リード曲「Symphony」、「メロリ」、ハロウィンデジタルシングル「GHOST」、そして2025年リリースの「encore」をはじめとした、シンフォニックで上質な楽曲やコンセプチュアルな楽曲など、全11曲が収録されている。以下、楽曲の詳細となる。

◆ ◆ ◆

◆アルバム全収録曲・作家情報

M1.S say -Sinfonia-

作曲：下村陽子 編曲：下村陽子 Orchestra Arrange：小林洋平 (FAIR WIND music)

M2.Symphony

作詞：辻村有記 作曲：辻村有記, 伊藤 賢 編曲：辻村有記, 伊藤 賢, 佐々木博史

M3.encore

作詞：YUUKI SANO 作曲：YUUKI SANO, 花村智志 編曲：花村智志, E&M

M4.RUN THIS WORLD

作詞：草川瞬 作曲：MLC, 草川瞬. 川口進 編曲：川口進, 遠藤ナオキ

M5.Scale It Up

作詞：MiNE, Atsushi Shimada 作曲：Josef Melin, Christofer Erixon 編曲：Josef Melin

M6.cowboy

作詞：Zinee, JUN（Blue Vintage） 作曲：Joakim Dalqvist, David Simon 編曲：Joakim Dalqvist

M7.GHOST

作詞：YUUKI SANO 作曲：YUUKI SANO, 花村智志 編曲：花村智志, 遠藤ナオキ

M8.君だけの１ページ

作詞：Ryosuke Matsuzaki 作曲：Ryosuke Matsuzaki, YUU for YOU 編曲：Ryosuke Matsuzaki, YUU for YOU

M9.Serenity

作詞：真崎エリカ 作曲：本多友紀（Arte Refact） 編曲：水野谷 怜（Arte Refact）

M10.メロリ

作詞：MINA 作曲：MINA 編曲：原田雄一

M11.劇的LOVE ※通常盤ボーナストラック

作詞：ヤマモトショウ 作曲：ヤマモトショウ 編曲：遠藤ナオキ

◆ ◆ ◆

◾️収録曲紹介（ピックアップ）

「S say -Sinfonia-」

「ファイナルファンタジーXV」「キングダムハーツ」「スーパーマリオRPG」など大人気ゲームの音楽を数多く手掛けてきた作曲家・下村陽子が手掛けた1曲。アルバムの世界観を代表するような、ファンタジックなシンフォニーを奏でる楽曲になっているという。Hey! Say! JUMPにピッタリな魔法のようなきらめき、そこから展開していく壮大な物語をイメージしたダイナミックさを楽しんで欲しい。

「cowboy」

名の通り、馬の音が聞こえ、目の前に荒野が広がる…メンバーのいかした美声が聞こえてくる、西部劇のようなドキドキする曲展開になっているとのこと。Hey! Say! JUMPだからこそ表現できる表情豊かな歌声にや、徐々にテンポが上がっていくウエスタンナンバーに仕上がっているという。

「Serenity」

どこか大自然の壮大さも感じるような繊細なミディアムバラードになっているという。メンバー同士の美しいハーモニーに注目して欲しい。

「メロリ」

リードトラックであり、ポップでおしゃれなメロディーに毒っけのある歌詞を突き刺す“イマドキサウンド”のラブソングだという。ポイズン&ポップな中毒性抜群の楽曲で、“メロさ”が溢れる1曲に仕上っているとのことだ。

通常盤ボーナストラック「劇的LOVE」

ヤマモトショウが手掛けるハッピーオーラ全開、ポジティブポップな人生LOVE讃歌な1曲。THE JPOPなメロディーに、パワーワードが散りばめられた喜怒哀楽な毎日を宝物にするためのHey! Say! JUMPからのプレゼントソングになっているという。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『S say』

2025年11月26日（水）リリース

詳細：https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232 初回限定盤1 初回限定盤2 通常盤 ▼アルバム全収録曲・作家情報

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/discography/LCCA-6232

https://HeySayJUMP.lnk.to/GHOST