俳優で歌手の中川晃教（43）が12日、東京・渋谷公会堂で、シティーポップの名曲を集めたライブ「City Pop Live」に出演した。武部聡志氏（68）が総合プロデュースを務めた。

ソロコーナーのトップバッターとして大滝詠一の「君は天然色」を歌唱。「大滝さんは岩手県出身で僕の父も東北出身。一気に親近感が生まれました」とフレンドリーなトークを交えつつ、爆発的なボーカル力で客席を酔わせた。

その後に徳永英明の「Rainy Blue」、松田聖子の「瑠璃色の地球」を披露。2曲とも武部氏が手がけ、「Rainy−」は徳永のデビュー曲だった。武部氏は「当時はまったく売れなかった。でも時を越えて多くの人にカバーしてもらえて良かった」。中川は「世の中に浸透してこそのヒット曲。この曲と出会って自分には曲を届ける使命があると思った」と続けた。

「瑠璃色−」については、武部氏が「聖子さんが結婚して、子どもを出産する前にレコーディングをした。松本隆さんの歌詞を見て震えました。今日にふさわしい曲です」と明かした。

終演後には「今日は武部さんが、たくさんの素晴らしいミュージシャンとともに音楽を作ってきたヒストリーが垣間見えました。そして私たちがそれ歌わせていただくことで、また新しい音楽を作っていきたくなる。それもこのコンサートの1つの目的になっていくのかなって思っています」と話した。