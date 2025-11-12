½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¡¡Â´ÏÀ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç£±¤«·î¤Ç¥É¥¥É¥¡Ö£²Ëü»ú¤Î¤¦¤Á£±Ëü»ú¤°¤é¤¤¤Ï¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤Ë½Ð±é¡£Â´ÏÀ¤Î¿ÊÄ½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ºÂÀ¤ÏÂç³Ø£´Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÍî¸ì¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÃæÂà¡£Æ±Âç³Ø¤ÇµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Éü³ØÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤«¤éÉü³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤â¤¦Â´ÏÀ¤ò¤µ¡¢Äó½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¤«·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Û¤ó¤ÈËèÆü¤µ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¤µ¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î´¥µ®Èþ»Ò¤«¤é¡ÖÂÎÄ´¤Ç¤âÊø¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¤è¡£¶²¤í¤·¤¤¡£·ë¹½Â¿¤¤¤è¤Í¡¢É÷¼Ù¤Ò¤¤¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡£ÅÅ¼Ö¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¤µ¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³±¤·¤Æ¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤µ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Ê¤¬¤é¤µ¡£¡Ø¥Þ¥¹¥¯¤·¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Â´ÏÀ¤Ï¡Ö£²Ëü»ú¤Î¤¦¤Á£±Ëü»ú¤°¤é¤¤¤Ï¡×¤ÈÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤è¤¯¤Í¡¢¡Ø¿·ºîÍî¸ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÊ¹¤«¤ì¤ë¡Ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤¬Ìµ¤¤¤È¤ä¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ´ÏÀ¤ÈÍî¸ì¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ä¤é¤¤¡£¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Æ¤â¤É¤Ã¤«¤Ç¡Ø½ñ¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡£½ñ¤½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£