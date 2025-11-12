少年忍者、グループ活動終了を発表 11月30日をもって「個人の活動に専念させていただく」【全文】
【モデルプレス＝2025/11/12】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・少年忍者が、11月30日をもってグループ活動を終了することがわかった。11月12日、公式サイトにて発表された。
【写真】少年忍者、涙＆笑顔の16人体制初ライブ
公式サイトでは「少年忍者に関するご報告」とし、「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と発表。「少年忍者としての活動は、2025年11月30日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております」と伝えた。
少年忍者は、2018年結成。2025年2月、ジュニア内の新グループ誕生に伴い16人体制となり、8月14日〜31日には16人体制初の単独ライブ「少年忍者 LIVE 2025 This is 忍者」を開催していた。（modelpress編集部）
株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO： 鈴木克明）より、少年忍者の今後の活動に関して、ご報告させていただきます。
日々、少年忍者の活動を応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様には、メンバー・スタッフ一同、心より感謝申し上げます。
この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました。
少年忍者としての活動は、2025年11月30日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております。
今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
情報：ジュニア Official Website
https://jr-official.starto.jp/s/jr/news/detail/10610?ima=1625
◆少年忍者、2025年11月末で活動終了へ
