《40・50代》面倒な白髪染め、卒業！？【白髪ぼかしハイライト】で周りと差をつけよ♡

白髪をいかす発想として注目を集めているのが、白髪ぼかしハイライト。髪全体に立体感を生み、自然な明るさをプラスできるのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の髪を軽やかに見せる最新の白髪ぼかしハイライトデザインをまとめました。

艶ブラウン × ベージュハイライトのストレートボブ

つるんとした艶感が印象的なストレートボブ。明るめブラウンに、ほんのり黄みを感じるベージュ系ハイライトを重ねています。ベースとの色味が近いためコントラストは控えめですが、光の角度で奥行きがふわっと浮かび上がる仕上がりに。髪全体のまとまりはそのままに、自然な立体感が生まれる上品なデザインです。

レイヤーミディ × ベージュハイライトで柔らかく

ベースにプツッと感を残したレイヤーミディ。ほんのりくびれをつけたシルエットに、落ち着きのあるブラウンを合わせています。そこに細めのベージュハイライトを差し込むことで、白髪が自然に馴染みながら奥行きのある印象に。明暗の差が控えめでも動きが感じられ、髪の質感まで柔らかく魅せてくれます。

ラフな質感が魅力！ 外ハネボブレイヤー

外ハネを効かせたボブレイヤー。暖色ブラウンをベースにした白髪ぼかしハイライトが、毛束の流れを自然に際立たせます。細やかな筋を全体に散らすことで、ハイライトが主張しすぎず、滑らかな仕上がりに。さりげなく動きを添えることで、軽さと深みを両立しています。

グレージュトーンのミディレイヤーでおしゃれ感をプラス

外ハネくびれが特徴のミディアムレイヤー。寒色系のハイライトを髪表面へ均等に入れることで、グッと洗練された印象に。自然光に透けるような質感が生まれ、白髪ぼかしというより、おしゃれカラーとして見えるほどの仕上がりです。強めでも馴染みのよいコントラストが、大人の余裕を感じさせます。

writer：内山友里