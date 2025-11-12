ＰＧＦ生命は、７０歳以上の実の親がいる４０〜６９歳の男女を対象に「『おとなの親子』の生活調査２０２５」を実施した。

内閣府が定めた「家族の日」（１１月１６日）にちなみ、高齢の親がいる子どもに「おとなの親子」の生活について聞いたところ、多様な生活実態や生活意識が垣間見える結果となった。

大人になってから親と話す頻度が増えたことの１位は「健康・病気」、２位「日常の出来事」、３位「家族・親戚」。大人になってから親と話す頻度が減ったことの１位は「自身の悩み」、２位「旅行・レジャー」「ファッション」だった。

高齢の親と話す頻度が増えたトピックは「健康・病気」が最も多くなり、大人になるにつれ、共感できることが増えるほか、将来に備えて親の健康状態を把握しておくために、自然と健康に関する話題が増えている親子が多いのかもしれない。次いで「日常の出来事」「家族・親戚」「子ども」「食事・グルメ」となった。

反対に、大人になってから親と話す頻度が減った事柄は、最も多いのは「自身の悩み」で、「旅行・レジャー」「ファッション」「将来の計画」「芸能・音楽」が続いた。