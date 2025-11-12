アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は12日、今年2度目の日本大会となる16日開催予定「ONE173」（有明アリーナ）の直前記者会見を実施。元K―1スーパーウェルター級王者の和島大海（日本）がONE初参戦への意気込みを語った。

今年10月にONEと複数試合契約した和島。そして今回の日本大会で急遽ONEデビュー戦が決定した。身長195センチを誇るONEバンタム級ムエタイ世界王者ナビル・アナン（アルジェリア/タイ）と激突する。

会見に出席した和島は「世界中の有名な選手が集まっていて、凄い舞台だと思っている。K-1で活躍していた選手もいるので懐かしい感じもします」とONEの印象を口にした。

そしてONEデビュー戦に緊張している心境も告白した。「ケージも初めてで、何もかも初めてで緊急してます」と明かした。

相手の印象についても「自分が戦ってきた選手の中でも1番高い選手。急遽決まったんですけど、対策もしっかりしてきたので、それを試合で見せたいと思います」と語った。

対して元々は、現同級キックボクシング世界王者のジョナサン・ハガティーと対戦する予定だったアナン。しかしハガティーのケガによって対戦カードは消滅した。対戦相手そしてルールもキックボクシングルールに変更。さらに1階級上のフェザー級でのワンマッチとなった。「もう試合が組まれないのかなと思っていたんですけれど、ONE173に出場できる機会を与えてくださった皆さんに感謝したいです」と試合がマッチメークできたことに感謝した。

「キックボクシングは2回目だけど、その時は結果が出なかった。今回はすごくワクワクしている。フェザー級でいつか戦いたいと思っていたんですけど、いろんなテリトリーで試合をしたいと思っていたので、ムエタイからキックボクシングに変更も含めて楽しみな試合になりました」とコメントを残した。

会見後の公開練習では、両者キレのある攻撃を披露した。元K―1王者の和島は180センチ。身長差15センチの相手にどのように戦うのか。注目を集める一戦となった。