¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦35ºÐ¸µ·Ý¿Í¡¡¸¡ºº·ë²Ì¤ËÍîÃÀ¡Ö°ÛÊÑ¤¬³Î¿®¤Ë¡×¡¡º£¸å¤Ï¡Ö½¸Ãæ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë°ß¤¬¤ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢º£Ç¯8·î¤Ë´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°ËÆ£À¯¿Ã¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æþ±¡7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖÆþ±¡7ÆüÌÜ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö°ÛÊÑ¤¬³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Ê¡°æ¤Ë¤âµ¢¤ì¤ºº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½¸Ãæ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¼¡¤Ê¤ë¼£ÎÅË¡¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÏÌÓ¤âÈ´¤±¤ë¤é¤·¤¤¡£¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤¬Â³¤¯¤¬¡¢É¬¤ºÁ°¤À¤±¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅÀÅ©¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¤¿°ËÆ£¡£¤½¤Î¸å¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Î¾É¾õ¤òÅê¹Æ¤·¡¢º£·î8Æü¤ËºÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öº£Ç¯9·î¤Ë°ß¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì°ßÄÙáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¥ö·î¸å¤â²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß´â¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±·î19Æü¤Ë¡Ö°ß¤Î3Ê¬¤Î2¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î29Æü¤Ë¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿°ß´â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀè·î¤«¤éÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆÈ¯¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎËö´ü´â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤ÏÁáµÞ¤ËÆþ±¡¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤ÏÁ´¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï2020Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢Ê¡°æ¸©¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥µ±ÛÁ°¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÌÎ¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¸ÅÂåÎµ»Î¥Õ¥¯¥¤¥¶¡¼¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£