「憧れる方言だと思う都道府県」ランキング！ 2位「大阪府」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「各都道府県の方言に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「憧れる方言だと思う都道府県」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「クセが強くて個性が強くて、でもなぜか憎めない最強の方言だと思います。自分も憧れている方言だし、大阪弁を使う人は無条件で好印象をもってしまいます」（40代女性／東京都）、「漫才や吉本新喜劇を観ているので、やはりお笑いは関西弁、大阪弁だなと思います。流暢に話せれば会話も楽しくなりそうです」（40代男性／東京都）、「関西弁は可愛いしちょっと強いイメージがあって憧れる」（20代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「上品なので、京都の言葉を使われた時、日本人らしさを感じて憧れを抱きました」（20代女性／東京都）、「同級生が宇治の子で、猫にも『〇〇してはる』という柔らかい話し方で、憧れました」（40代女性／静岡県）、「上品で落ち着いた印象のある京都弁に憧れます。イントネーションが柔らかく、言葉の選び方にも品がある気がします」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
2位：大阪府／48票2位にランクインしたのは、西日本の経済・文化の中心地、大阪府でした。たこ焼きやお好み焼きなど、おいしいグルメと活気あふれる街並みが魅力的なエリアです。大阪弁は、何と言ってもその明るくテンポのよい響きが特徴的。聞いているだけで元気になれて、親しみやすさや面白さを感じさせてくれるので、多くの人に愛されています。お笑いのイメージも強いですが、この独特のイントネーションや語尾は、誰とでもすぐに仲良くなれそうな雰囲気がして、憧れる人も多いのではないでしょうか。
1位：京都府／79票堂々の1位は、古都・京都府でした。清水寺や金閣寺など、世界的に有名な歴史的スポットや風情ある街並みは、国内外の観光客を惹きつけてやみません。京都弁は、はんなりとした柔らかく上品な響きが最大の魅力です。「〜どす」「〜はる」といった優雅な言い回しは、聞く人に古都の奥ゆかしさや雅な雰囲気を強く感じさせます。特に女性が話す言葉として人気が高く、「上品で憧れる」という声が多かったです。
回答者からは「上品なので、京都の言葉を使われた時、日本人らしさを感じて憧れを抱きました」（20代女性／東京都）、「同級生が宇治の子で、猫にも『〇〇してはる』という柔らかい話し方で、憧れました」（40代女性／静岡県）、「上品で落ち着いた印象のある京都弁に憧れます。イントネーションが柔らかく、言葉の選び方にも品がある気がします」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
