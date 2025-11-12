1億円持っていても不幸なのはナゼ？「幸せなお金持ち」になる方法
お金があっても不安に感じる理由とは!?「お金がない、貯金ができない」ということで悩む人からすれば、1億円や5000万円など、まとまった預貯金や財産がある人は、お金の不安はないと思うかもしれません。
しかし、他の人からすると「冗談でしょ？」と贅沢な悩みのように思うかもしれませんが、本人からすると、必ずしも満足しているわけではなかったり、本気で不安を感じていたりします。
たとえば、「老後は○○に移住するため」「老後、幸せに暮らすためにマイホームを購入するため」に5000万円貯金したい等、目標を定めてお金を貯めた場合には、貯まったことで達成感が得られます。
また目標を達成できた後には、新たな目標に向かったり進むことができます。
一方で、「将来が不安だから、とりあえず貯めておく」場合は、いくら預貯金が増えても満足することはできず、不安の種が消えることはありません。
これでは、せっかくお金が貯まっているにもかかわらず、幸せを実感することができないのです。
◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴
まずは、生きがいを持つことそもそも、お金を使う目標・目的がないという人がいますが、それ以前に大切なことは「生きがい」を持つことなのです。生きがいは、自分が生きる上で、喜びを感じられることを指します。「生きがい」があると、目標や目的が見つかりやすいでしょう。
よく、「生きがいがない、どうしたら生きがいが見つかるのか知りたい」と聞かれることはあるのですが、難しく考える必要はありません。
生きがいとは、簡単に言い換えれば「好きで夢中になれること」です。
見つけ方としては、好きなことや気になるものをチャレンジし、その中でも集中できたものや、もっと取り組みたいと思えたものが「生きがい」となる可能性が高くなります。
もちろん、今の仕事に集中して結果を出すのも生きがいになりますよ。
生きがいがあると、生活の質そのものがあがります。生活の質が向上すると満足度があがりますし、満足感が継続できれば、お金を貯める・使うことに幸せを実感することができます。
幸せなお金持ちになるために、生きがいを見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)