研ナオコ、大物歌手からの豪華“楽屋見舞い”を公開 さまざまな北海道の銘菓に「さすが兄貴！」「羨ましい」「愛だー」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。シンガー・ソングライターの松山千春（69）からの豪華な“楽屋見舞い”を公開した。
【写真】「さすが兄貴！」研ナオコが公開した松山千春からの豪華“楽屋見舞い”
研は「千春ちゃんから楽屋御見舞いただきました」と北海道のさまざまな種類の菓子が詰め合わせられた箱を前にほほ笑む写真をアップ。「いつもいつも有難う御座います」「みんな大喜びです」と喜びと感謝をつづった。
コメント欄には「美味しそう」「羨ましい」「さすが兄貴！」「豪華なお菓子、流石ですね」「わくわくする素敵な詰め合わせですね」「愛だー」「うわっ全種類食べたい さすが千春」などの声が寄せられている。
【写真】「さすが兄貴！」研ナオコが公開した松山千春からの豪華“楽屋見舞い”
研は「千春ちゃんから楽屋御見舞いただきました」と北海道のさまざまな種類の菓子が詰め合わせられた箱を前にほほ笑む写真をアップ。「いつもいつも有難う御座います」「みんな大喜びです」と喜びと感謝をつづった。
コメント欄には「美味しそう」「羨ましい」「さすが兄貴！」「豪華なお菓子、流石ですね」「わくわくする素敵な詰め合わせですね」「愛だー」「うわっ全種類食べたい さすが千春」などの声が寄せられている。