好き＆ビールを飲んでみたい「埼玉県のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「秩父麦酒」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい埼玉県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
回答者からは「自然の多い秩父のお酒というだけで、元のお水などが綺麗で風味がよさそうです」（20代女性／東京都）、「豊かな香りでクリアな味わい」（40代女性／福島県）、「柔らかい口当たりで評判が良いので飲みたい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「洗練されたデザインと、味のバリエーションが豊富で、どんな料理にも合わせやすい印象があります。特に紅赤は香ばしさと甘みのバランスが絶妙で、何度もリピートしています」（40代女性／北海道）、「すでに何度か飲んだことがあり、品質の高さと洗練された味に感動しました。埼玉の代表的なクラフトビールとして信頼しています」（40代男性／北海道）、「お芋を原料にしていると聞いたので、どんな味か気になる」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：秩父麦酒／44票埼玉県西部、山々と清流に囲まれた自然豊かな地・秩父。そんな秩父の水と空気の中で丁寧に造られているのが「秩父麦酒」です。秩父の澄んだ水、厳選した麦芽とホップを使い、この土地らしい個性をぎゅっと詰めこんだクラフトビールは、どれも味わい深くてユニーク。地元の人はもちろん、自然を感じに訪れる観光客にも人気で、秩父の風土をまるごと味わえる一杯として愛されています。
1位：COEDO (コエドブルワリー)／53票「COEDO」は、全国的にもファンが多い人気ブルワリー。その拠点・埼玉県川越市は、“小江戸”の愛称で親しまれる、歴史情緒あふれる街です。COEDOビールを手掛ける協同商事は、江戸時代から続く農の伝統と文化を背景に、ドイツの醸造技術と日本ならではの感性を融合。色も香りも美しいビールを次々と生み出しています。中でも「紅赤 -Beniaka-」は、さつまいもを使った個性派ビールで、無ろ過ならではのまろやかさとコクが人気。川越の風景に似合う、どこか上品であたたかい味わいです。
回答者からは「洗練されたデザインと、味のバリエーションが豊富で、どんな料理にも合わせやすい印象があります。特に紅赤は香ばしさと甘みのバランスが絶妙で、何度もリピートしています」（40代女性／北海道）、「すでに何度か飲んだことがあり、品質の高さと洗練された味に感動しました。埼玉の代表的なクラフトビールとして信頼しています」（40代男性／北海道）、「お芋を原料にしていると聞いたので、どんな味か気になる」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
