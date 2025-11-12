少年忍者、11月30日で活動終了 今後は「個人の活動に専念」
ジュニアグループ・少年忍者が12日、11月30日をもって活動を終了することがわかった。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが公式サイトで発表した。
【ライブ写真】8月には…“This is 忍者”な夏ライブを披露していた少年忍者
公式サイトでは「日々、少年忍者の活動を応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様には、メンバー・スタッフ一同、心より感謝申し上げます」とした上で「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と報告した。
続けて「少年忍者としての活動は、2025年11月30日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております」と説明。「今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
少年忍者は2018年に結成。田村海琉、織山尚大、川崎皇輝※崎＝たつさき、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、久保廉、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、瀧陽次朗、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人の16人で活動し、今夏には約6.6万人を動員をする単独ライブを開催するなど人気を博していた。
【ライブ写真】8月には…“This is 忍者”な夏ライブを披露していた少年忍者
公式サイトでは「日々、少年忍者の活動を応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様には、メンバー・スタッフ一同、心より感謝申し上げます」とした上で「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と報告した。
少年忍者は2018年に結成。田村海琉、織山尚大、川崎皇輝※崎＝たつさき、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、久保廉、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、瀧陽次朗、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人の16人で活動し、今夏には約6.6万人を動員をする単独ライブを開催するなど人気を博していた。