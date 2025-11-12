Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥óàÂ´¶Èá¤Ç¹¤¬¤ëÉÔ°Â...¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¡¡Âç¿Íµ¤¡ÖSuica¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¼Â¿©¥ì¥Ý
¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û180.2Ëü²óÉ½¼¨¤Îà¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¥±¡¼¥á¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢²æ¡¹¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÂç»ö¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÍÁ³¤ÎÀë¹ð¤Ë¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤â¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ì¤Î¤³¤È¡£
JRÃÓÂÞ±ØÀ¾¸ý¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë1³¬¤Î¡ÖCake & Bakery Shop¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥±¡¼¥¤À¡£
Æ±Å¹¤¬µ¨Àá¤´¤È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎàSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥±¡¼¥á¡£¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬Â´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¤â......¡©¡¡É®¼Ô¤¬X¤Ç¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤òÒì¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7Ëü8000¿Í¤â¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤¤¤Í¤ò¤¯¤ì¤¿¡Ê12ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥°¥Ã¥º¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ºÆÅÙ¡ÖCake & Bakery Shop¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£
3¼ïÎà¡¢¹ØÆþ
11·î12Æü¡¢¸áÁ°11»þ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¤ªÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢3¼ïÎà¤ÎSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
1¤Ä¤º¤Ä¹ØÆþ¤·¤¿¡£
Æ¬¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÀí¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥í¥ó¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥Þ¥í¥ó¥±¡¼¥¡×¡ÊÀÇ¹þ720±ß¡Ë¡£
¼Ð¤á¾å¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤ëSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤ª¤É¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥«¥«¥ªÊ¬70%¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥°¥¢¥Ê¥é¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤Ç¡¢³Þ´Ö¤Î·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤È¥Þ¥í¥ó¥Ð¥Ð¥í¥¢¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÇ»¸ü¡£»×¤¦Â¸Ê¬¡¢·ª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥·¡¼¥º¥ó¥±¡¼¥¡×¡ÊÀÇ¹þ650±ß¡Ë¤Ï¡¢1Æü50¸Ä¸ÂÄê¡£
Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥±¡¼¥¡£
11·î¤Îº£¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ê¥¢¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÍÎÍü¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¡£Ãæ¤Ë¤ÏÍÎÍü¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤¬¤´¤í¤´¤íÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÎÍü¥à¡¼¥¹¤âÂ¸ºß´¶È´·²¡£´Å¤¹¤®¤º¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥±¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥×¥ê¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¡£
9·î¡Á11·î¤Ï¡¢´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¤¨¤Ó¤¹¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤À¡£
¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á¡£
³§¤µ¤ó¤âÃÓÂÞ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£