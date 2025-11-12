「美男子すぎやしませんか？」中川翔子、息子との親子ショット公開も「何のためにスタンプしてるのか」の声
タレントの中川翔子さんは11月12日、自身のInstagramを更新。深夜の育児について、実母とのエピソードを明かしました。
また実母と一緒に子育てしているという中川さんは、「ずっと母娘ふたりで生きてきたから 双子が目の前にいるのが不思議です わたしも母が働きながら育ててくれたこと、祖父や祖母にいろんなことしてもらったこと 思いを巡らせている夜明けです」と心境を語っています。さらに、「わたしは今、区の助成の産後ケアに入院できました！いろいろプロに学びながら久しぶりに朝まで爆睡できた！回復してがんばるぞ！」と行政のサポートを活用していることや、12月に仕事復帰することを報告しました。
この投稿にファンからは、「お顔、まだチラ見せしてくれて嬉しい ほんとにほんとに可愛い宝物双子」「毎日の子育て、お疲れ様です 足形が良い成長の記念になりますね」「表情がたくさん出てきて、毎日頑張れるよね」「それにしても美男子すぎやしませんか？双子君たち」「桂子さん凄いな パワフル」との声が寄せられています。
一方で「スタンプ隠すなら隠したほうが良いかと思います。何のためにスタンプしてるのかわかりません」「ここまで映したら、全部お顔見せてもいいんじゃない」と、息子の顔がスタンプで全て隠れていないことを指摘する声も上がりました。
深夜育児について語る中川さんは「夜通し双子をみまもりミルク サイレントに吐いてるときあるから怖いから 桂子さんがヘルプにきて2人で双子を朝までみまもりながら 昔話に花が咲く夜明けが眠いけど楽しいです」とつづり、19枚の写真と1枚のイラストを掲載しています。1枚目は、息子を抱く中川さんの姿です。ほかにも目がぱっちりな息子の写真を多数公開しています。
復帰に向けて体の悩みも今後復帰を予定している中川さんですが、7日の投稿では産後の運動や食事についての悩みを明かし、「早く身体を前の状態に戻したい」と率直な思いをつづっています。この投稿でも、実母が買い物に行ってくれていることを明かしているほか、子どもがよく眠れるおくるみの巻き方について「桂子さんも覚えてね！」とコメントしていました。これからも、周囲の助けを借りながら体調に気を付けて過ごしてほしいですね。
