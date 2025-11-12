【2025トレンド】クールなスタイルはいかが？難易度高めの「ハンサムコーデ」を着こなすコツ3選

今年のトレンドは、 ガーリー女子にはちょっぴり難易度の高いハンサムスタイルなんだとか。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣と一緒に、今季注目株の「ハンサムアイテム」を上手に取り入れるコツを3つご紹介します。この秋は、いつもと違ったスタイルに挑戦してみて♡

SUITスタイルにデコラトップスあわせがこなれ感アップ！ とびきりクールに、かつモードに決まるスーツスタイルも今年の注目株。ガーリー女子が挑戦するなら、なかにデコラティブなアイテムを入れて、女性らしさをプラスすると◎ 。

Cordinate 甘党女子でも挑戦しやすいブラウン×チェック 単色のスーツに甘さを出すのはなかなかハード。甘党女子が選ぶなら、ニュアンスの出る柄ものが正解。大ぶりレースをしのばせて、可愛さをプラス。 ジャケット 22,000円、パンツ 14,300円／ともにレイ ビームス（レイ ビームス 新宿）レースブラウス 28,600円／The GirlsSociety イヤリング

22,000円／Jouete バッグ 28,600円／マルコマージ（ル タロン 有楽町マルイ店）ローファー 29,700円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

ハンサム気分はレザー1点集中！ まわりをフリルで盛り盛りに♡ ハンサムスタイルの王道・レザー。トレンドだからといって、あちこち取り入れるのはガーリー女子には至難の業。ここは1点に集中させて、気分高まるレースで盛るのはいかが？

Cordinate ハードになりすぎないフリルの存在感がミソ 足元に男前なレザーを入れるなら、ふわっと広がるボリュームスカートでほどよい塩梅の甘辛MIXに。ハンサムムードを崩さないトップスはバラモチーフでさりげない甘さを。 ウエスタンブーツ 10,990円／ZARA（ザラ）ギャザートップス 11,000円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド）チュールフリルスカート 23,000円／HONEY MI HONEY イヤーカフ 9,900円／Jouete

赤を着るなら抜け感必須！デニム＋肌見せが優秀〜♡ コーデ全体の印象が左右されるほど主張の強い赤は、トレンドカラーのひとつ 。パンチの効いた色だからこそ、全体の抜け感を意識するのが要 。デニム×肌見せが心強いんです。

Cordinate ずるっとデニムに目を引く赤で圧倒的なハンサム女子 オフショルニットにモードなワイドパンツのシンプルなあわせはシルエットで強気に。 オフショルニット 9,460円、デニムパンツ 15,180円／ともにMOUSSY（バロックジャパンリミテッド）メガネ 25,740円／レイバン（ ルックスオティカジャパン）ヘアピン（4個セット）1,210円／アネモネ（サンポークリエイト）イヤリング 12,100円／Jouete バッグ 48,400円／ROH SEOUL パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／AWABEES

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

櫻井優衣