【2025トレンド】クールなスタイルはいかが？難易度高めの「ハンサムコーデ」を着こなすコツ3選
今年のトレンドは、 ガーリー女子にはちょっぴり難易度の高いハンサムスタイルなんだとか。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣と一緒に、今季注目株の「ハンサムアイテム」を上手に取り入れるコツを3つご紹介します。この秋は、いつもと違ったスタイルに挑戦してみて♡
SUITスタイルにデコラトップスあわせがこなれ感アップ！
とびきりクールに、かつモードに決まるスーツスタイルも今年の注目株。ガーリー女子が挑戦するなら、なかにデコラティブなアイテムを入れて、女性らしさをプラスすると◎ 。
Cordinate 甘党女子でも挑戦しやすいブラウン×チェック
単色のスーツに甘さを出すのはなかなかハード。甘党女子が選ぶなら、ニュアンスの出る柄ものが正解。大ぶりレースをしのばせて、可愛さをプラス。
ハンサム気分はレザー1点集中！ まわりをフリルで盛り盛りに♡
ハンサムスタイルの王道・レザー。トレンドだからといって、あちこち取り入れるのはガーリー女子には至難の業。ここは1点に集中させて、気分高まるレースで盛るのはいかが？
Cordinate ハードになりすぎないフリルの存在感がミソ
足元に男前なレザーを入れるなら、ふわっと広がるボリュームスカートでほどよい塩梅の甘辛MIXに。ハンサムムードを崩さないトップスはバラモチーフでさりげない甘さを。
赤を着るなら抜け感必須！デニム＋肌見せが優秀〜♡
コーデ全体の印象が左右されるほど主張の強い赤は、トレンドカラーのひとつ 。パンチの効いた色だからこそ、全体の抜け感を意識するのが要 。デニム×肌見せが心強いんです。
Cordinate ずるっとデニムに目を引く赤で圧倒的なハンサム女子
オフショルニットにモードなワイドパンツのシンプルなあわせはシルエットで強気に。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／AWABEES
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
櫻井優衣