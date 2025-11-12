Ｊ１の神戸は１２日、神戸市内のグラウンドで１時間練習を公開した。天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）が１６日に控える。ＦＷ大迫勇也はこの日別メニュー調整。ＭＦエリキも負傷で不在が続いており、出場も期待されるＦＷ小松蓮は「自分が出た時に何を成せるかが大事。とにかく普段の練習、ピッチ外の部分でも準備したい」と、静かに闘志を燃やした。

外見も心機一転…ではなく「ベスト」な状態に戻した。髪色を爽やかな金に変更。自身がＪ３の松本山雅に所属していた頃のスタイルだと明かし「分かりやすいし、パスも出しやすいかなって（笑）」と、笑いも誘いながら理由を説明。「長いことこれだったので、ずっと金髪が良かった」と、自分としてもしっくりくるスタイルなようだ。チームは史上２チーム目の３連覇を目指したシーズンだったが、９日に敵地のＧ大阪戦で引き分けてリーグ戦優勝の可能性が消滅した。２日間のオフを挟み、この日再始動。天皇杯連覇をはじめ、ＡＣＬＥを勝ちきることなど再度チームとして目指すべき場所を共有して練習が始まった。

Ｇ大阪戦はテレビで観戦していたという小松は「ここまで積み上げてきた選手たちがここまで日々、目標に向かって全力でやって得られなかったことなので、僕がこれでどう思うというのは正直ないですけど。ただただここに当事者として立てていないことに悔しさは感じました」と言及。覚悟を決めて飛び込んできたからこそ「僕が当事者として、優勝だったりタイトルを取れるようにならないとここに来た意味も、サッカーをやっている意味もない」と、言い切る。厚みを増したようにみえる体も「トレーニングは日々死ぬほどやっているので。ベンチ外が続くといっぱい練習できる」と笑ってみせた。来たる出番で一発回答へ、準備ＯＫだ。