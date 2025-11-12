ジュニアの１６人組「少年忍者」が１２日、１１月末をもってグループ活動を終了することを所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」のジュニア公式サイトなどで発表した。今後は個々で活動していく。

グループは、２０１８年６月に結成され、２０年ＮＨＫ紅白歌合戦で出場辞退したＳｎｏｗ Ｍａｎの代役として、天童よしみのステージで「腹筋太鼓」を披露し、話題を呼んだ。

大人数を個性とするパフォーマンスが強みで、２４年に初の単独アリーナ公演を実現。元メンバーに現Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・ラウール、現ＡＣＥｅｓ・深田竜生らがおり、人数変更を重ねながら、今年４月に１６人体制に。８月には、全２９公演で約６万人を動員した単独ライブ（東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ）を成功させていた。

ジュニアを巡っては、今年２月に、少年忍者を含む各グループのメンバーがシャッフルされ、「ＡＣＥｅｓ」、「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ（キテレツ）」、「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の３グループが誕生するなど、変革期を迎えている。

◆コメント全文

株式会社ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ（本社：東京都港区、代表取締役社長ＣＥＯ：鈴木 克明）より、少年忍者の今後の活動に関して、ご報告させていただきます。

日々、少年忍者の活動を応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様には、メンバー・スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

この度、少年忍者は、１人１人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、２０２５年１１月３０日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました。

少年忍者としての活動は、２０２５年１１月３０日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。