◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン

フェアエールング（牝５歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ）は美浦・坂路で調整。輸送を控えた最終追い切りということもあり、５３秒３―１３秒０と軽めの時計だったが、和田正一郎調教師は「前走も同じですけれども、競馬に向けて余力を残してと言うところと、あまりテンションを上げすぎないように気持ちの余裕をもったところで輸送して競馬にむかえればと言うところで、この形で時計を出しました」と説明した。

今回は小倉牝馬Ｓで重賞初制覇を飾り、２走前のクイーンＣでも３着と好走した時の丹内祐次騎手との再コンビとなる。鞍上は「デビューした時は気性が難しくて引っかかる馬だったんですけど、陣営といろいろと工夫をして、気性が大人になってきて折り合いがつくようになった。それが走る一番の要因だと思います。この馬は初めてのＧ１挑戦ですけど、僕もまだＧ１を勝てていないので、一緒にＧ１を勝てればいいなと思います」と期待した。