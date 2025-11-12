今年2月末、松本市中心部で惜しまれつつ閉店した松本パルコ。その後利用が今、加速しています。



旧パルコの建物の中では新たな商業施設のオープンに向けて準備が進んでいました。



11日、松本市中心部にある旧松本パルコの前では関係者が念入りに建物の確認を行っていました。



リーフエージェント鎌田雅人代表

「周辺の調査と、クリニックの数や通行量、中の全フロア見てどういう工事が進んでいるか内覧に来ました」





神奈川県に本社を置く、医療専門のコンサルティング会社「リーフエージェント」の鎌田雅人代表です。ここで、新たにオープンする商業施設の準備のため、地元の業者と視察に訪れました。今年2月末。松本パルコ（当時）斉藤博一店長「40年間、本当にありがとうございました」この場所で40年余り、「松本のシンボル」として愛された松本パルコは惜しまれつつ、その歴史に幕を閉じました。「ありがとう。松本パルコ」閉店から8か月余り。旧パルコでは、新たな商業施設の開店に向けて着々と準備が進められているといいます。リーフエージェントによりますと、現在、仮ではありますが、「松本PCT」という名前で来年6月末のオープンを目指しています。現在、建物のオーナーとなっている東京の商業コンサルティング会社「やまき」が商業施設全体の計画を進めていて、リーフエージェントは、「やまき」と業務提携を結び、テナントを誘致しています。リーフエージェント鎌田雅人代表「ショッピングモールに入るテナントはほとんど入る予定ですけど、ただ違うのが、医療美容系のサービス業が充実したテナント誘致を進めているところ。固定客を確実に取りたい。医療美容系は平日がメインになってくるので」リーフエージェントは、医療分野のノウハウを生かしクリニックや美容などのテナントをそろえた4階の「医療モール」を手がけることになっています。また、そのほかのフロアについては、地下に食料品、1階と2階は大型ディスカウント店や飲食店、3階はアパレルや雑貨など、5階はアミューズメント、6階はライブレストラン・イベントゾーンとなる予定で、商業施設全体のコンセプトは“劇場型ショッピングセンター”となっています。リーフエージェント鎌田雅人代表「6階フロア、昼から夜にかけて集客できるようなイベント性のあるものを考えているそうです。夕方になると空くというショッピングモールではなくて、そこから遊べる、観光客も来れるような形で」リーフエージェントは4階の医療モール以外のテナント募集も担っていて、立地の良さなどから多くの集客が見込めると期待しています。リーフエージェント鎌田雅人代表「地域住民の方の期待も大きいようですので、松本のシンボルになればと考えている」