ジュニアの男性16人組「少年忍者」が活動終了することが分かった。12日に所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が発表した。STARTO社は今年2月、所属するジュニアのグループの解体・再編を発表。デビュー済みのグループでも今年、嵐、KAT−TUN、TOKIOなどが解散を発表するなど多くの変化が起きている。

KAT−TUNは今年2月、3月末をもって解散することを発表。01年に結成され、メンバーの頭文字などからグループ名が決定。CDデビュー前に東京ドーム公演を行うなど話題をさらった。最後は亀梨、上田、中丸の3人で解散を迎え、今年11月には千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストライブを開催した。

嵐は今年5月、2026年のコンサートをもって解散することをファンクラブサイトで発表した。1999年に結成し、文字通り日本の芸能史に旋風を起こした嵐が、その歴史に27年でピリオドを打つことを決めた。

TOKIOは今年6月20日、メンバーの国分太一にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、国分が「ザ！鉄腕！DASH！！」から降板することを日本テレビが発表。その後、6月25日にグループの解散が発表された。グループはSTARTO社とエージェント契約の形をとっていた。