STARTO ENTERTAINMENTは12日、公式サイトを更新。ジュニアの男性16人組「少年忍者」が11月30日をもって活動終了することを発表した。メンバーは個々で活動を継続する。

同社は「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と報告。

「少年忍者としての活動は、2025年11月30日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、 個々の活動をしていきたいと考えております。 今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

少年忍者は2018年6月「ちびっこ忍者」として14人で結成。同社所属グループとしては異例の大人数での編成だった。また、同年8月の初ステージの際に「少年忍者」に名称を変更した。

現在はSnow Manで活躍するラウールがかつて在籍していたことでも知られている。

今年2月、ジュニアの「HiHi Jets」「美 少年」「7 MEN 侍」「少年忍者」のメンバーを再編成し、新グループが結成されたことによりメンバーの鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽、深田竜生が脱退した。

また、今年4月には小田将聖が学業に専念するため、グループ脱退と事務所退所を発表した。